Volta à Catalunha: João Almeida sobe ao terceiro lugar na etapa-rainha

Português foi o terceiro em Lo Port, atrás de Primoz Roglic e Remco Evenepoel, que mantiveram as duas primeiras posições da geral

Primoz Roglic somou uma segunda vitória de etapa e reforçou a sua liderança na Volta à Catalunha, terminando os 176,6 km da quinta tirada, entre Tortosa e Lo Port, à frente de Remco Evenepoel e do português João Almeida.

O esloveno da Jumbo-Visma deixo Remco Evenepoel, da Souda-Quick Step, a 6 segundos e João Almeida a 12 segundos, tendo sido o português da UAE Emiratesmo mais beneficiado com este desfecho na subida de 8,6 km, ao passar da quinta para a terceira posição da geral.

Marc Soler, colega de Almeida, seria o quarto na meta, já a 28 segundos, com Rigoberto Uran (EF) a 44s, Lenny Martinez (Groupama) a 47s e Mikel Landa (Bahrain) a 56s.

Na classificação geral, e quando faltam duas etapas para terminar a corrida, Roglic lidera com 10 segundos de vantagem sobre Evenepoel, estando João Almeida a 1m02s. O quarto é Mikel Landa, a 1m50s, tendo Marc Soler na quinta posição com o mesmo tempo. Michael Woods (Israel) é sexto, a 1m54s, e Giulio Ciccone (Trek) desceu de terceiro a sétimo, a 1m57s do líder.