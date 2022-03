Volta à Catalunha: João Almeida e um histórico modesto

João Almeida está empatado com o primeiro da geral e lidera a Juventude

Caldense foi o sexto português a ganhar etapas numa das mais importantes corridas do calendário e pode ser o segundo no pódio final, depois de José Martins.

Sendo a Volta à Catalunha a nona corrida por etapas mais importante do calendário mundial, o histórico português é modesto e João Almeida pode transformar-se no melhor corredor nacional de sempre em 101 anos de história da prova espanhola.

Sétimo no ano passado, edição em que chegou a vestir a camisola de líder, Almeida foi o sexto português a vencer etapas na Catalunha, série iniciada por João Louranço em 1942 e encerrada por Manuel Cardoso em 2011, conquistando o sprint em Vendrell.

Na geral, João Lourenço, ciclista do Sporting, foi sexto em 1944, mas o melhor nacional de sempre foi José Martins, que corria na Coelima e foi terceiro em 1975, a 1m13s do italiano Fausto Bertoglio e a 1m00s do francês Michel Laurent.

Almeida, da UAE Emirates, é atualmente segundo, empatado em tempo com o líder, Nairo Quintana, que tentará destronar até domingo.

Recorde os triunfos portugueses em etapas nas 101 edições da Volta à Catalunha:

1942, João Lourenço (Coñac Gris Martínez), 2.ª etapa

1942, Alberto Raposo (Coñac Gris Martínez), 3.ª etapa

1944, João Lourenço (Sporting), 4.ª etapa

1965, João Roque (Olsa), 4.ª etapa

1974, José Martins (Coelima), prólogo e 4.ª etapa

2011, Manuel Cardoso (Radioshack), 4.ª etapa

2022, João Almeida (UAE Emirates), 4.ª etapa