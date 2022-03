Volta à Catalunha: João Almeida com vitória fabulosa!

Português partiu todo o pelotão na longa subida a Boí Taüll e ainda teve forças para bater Quintana e Higuita no sprint a três.

João Almeida venceu a etapa-rainha da Volta à Catalunha, que teve 166,7 km entre La Seu d'Urgell e Boí Taüll, uma escalada de 13 km, subindo ao segundo lugar da classificação geral, empatado em tempo com Nairo Quintana.

Foi o jovem português da UAE Emirates que decidiu a corrida, acelerando o grupo da frente nos últimos 3,3 km, até ficar só com Nairo Quintana, Sergio Higuita e Richard Carapaz, que nunca o ajudaram.

Perto do final, Quintana e Higuita atacaram, mas Almeida teve forças para perseguir, alcançar os dois colombianos e depois ainda os superar num sprint muito apertado, devidos às curvas na zona de meta.

Nairo Quintana, da Arkéa-Samsic, passou a liderar, estando João Almeida no segundo posto, com o mesmo tempo. Sergio Higuita, da Bora, subiu a terceiro, a 6 segundos, e Ben O'Connor, anterior líder, desceu a quarto, a 16 segundos do duo da frente.

João Almeida, que passou a ter o seu colega Juan Ayuso em quinto, a 17 segundos, tornou-se líder da Juventude.

Este foi o sétimo triunfo do caldense desde que está no World Tour, mas o primeiro desta época e também com a camisola da UAE Emirates.