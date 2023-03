Volta à Catalunha: Evenepoel ganha, João Almeida continua em quinto

Belga da Quick-Styep e Primoz Roglic chegaram isolados ao topo de La Molina e estão igualados no primeiro posto da geral

O belga Remco Evenepoel ganhou em La Molina, após 180,6 km desde Olost, a terceira etapa da Volta à Catalunha, terminando com dois segundos de vantagem sobre Primoz Roglic, que manteve a camisola de líder, mas agora com os dois rivais empatados em tempo. João Almeida foi quinto na etapa e ocupa a mesma posição na geral individual.

Foi a 4,6 quilómetros do alto da última de três montanhas, e já com a fuga do dia anulada, que o líder da Soudal-Quick Step passou ao ataque, sendo apenas seguido pelo esloveno da Jumbo-Visma. Evenepoel e Roglic conseguiram uma pequena margem sobre o grupo dos restantes candidatos à geral, terminando com 13 segundos de vantagem.

Evenepoel, arrancando nos últimos metros, ganhou dois segundos a Roglic. Esse tempo, somado ao da bonificação do triunfo, deixou os dois favoritos empatados em tempo quando faltam quatro tiradas, incluindo a etapa-rainha.

João Almeida ficou no grupo que perseguiu o duo, tendo até de marcar o ritmo na fase final, para na meta ser batido por Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Jai Hindley (Bora-hansgrohe). O português da UAE Emirates terminou à frente de Mikel Landa.

Na geral, Ciccone manteve a terceira posição, mas agora a 19 segundos de Roglic e Evenepoel, estando Landa em quarto e João Almeida em quinto, ambos a 44 segundos do líder. O sexto é Hindley, vencedor da última Volta a Itália, a 48 segundos, tal como Michael Woods e Esteban Chaves.

A etapa foi animada por uma fuga de sete corredores que incluía Guillaume Martin (Cofidis) e Richard Carapaz (EF-EasyPost). O francês foi durante algum tempo o líder virtual e o duo resistiu até à montanha final.

Ivo Oliveira, o outro português da UAE Emirates na corrida, terminou na 161.ª posição, a 25m47s, ocupando o 153.º lugar da geral, a 49m02s de Roglic.

Esta quinta-feira, corre-se a quarta etapa, entre Llívia e Sabadell, num percurso de 188,2 quilómetros, que tem a principal dificuldade quase no início, uma contagem de montanha de primeira categoria, aos 25 quilómetros.