Volta à Arábia Saudita: Rui Costa sobe a terceiro na geral

O português Rui Costa (UAE Emirates) subiu hoje ao terceiro posto da geral individual da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, após a terceira etapa ganha ao "sprint" pelo neerlandês Dylan Groenewegen (BikeExchange Jayco).

Groenewegen conseguiu a primeira vitória ao serviço da equipa australiana ao completar os 181,2 quilómetros entre Tayma Hadaj e Al Ula em 5:11.22 horas, batendo sobre a meta o britânico Daniel McLay (Arkéa Samsic), segundo, e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), terceiro.

Após uma tirada disputada ao "sprint", o líder não mudou e o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) segue na frente, seguido de Ewan, que se colocou a três segundos, no segundo lugar.

Rui Costa, que está a 13 segundos, foi 36.º na tirada, com o mesmo tempo do vencedor, e ultrapassou o dinamarquês Anthon Charmig (Uno-X), quarto à mesma distância temporal, subindo ao pódio. Em 2020, na última edição, foi precisamente terceiro na geral final.

A 21 segundos do líder, Rui Oiveira (UAE Emirates) caiu para o 12.º lugar, após ser 46.º na etapa.

Na sexta-feira, a quarta e penúltima etapa vai testar as aspirações dos candidatos à vitória final, com um traçado mais acidentado entre o Winter Park e Harrat Uwayrid, com 149,3 quilómetros.