Volta à Arábia Saudita: Rui Costa quinto e Rui Oliveira oitavo na segunda etapa

O português Rui Costa foi hoje quinto classificado na segunda etapa da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, seguindo em quarto na geral, enquanto Rui Oliveira, também da UAE Emirates, foi oitavo e subiu a 11.º.

O mais rápido na ligação entre a Universidade Taibah e Abu Rakah, de 163,9 quilómetros, foi o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), em 3:43.51 horas, um segundo à frente do italiano Andrea Bagioli (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e sete mais rápido do que o dinamarquês Anthon Charmig (Uno-X), terceiro.

Nesse grupo chegou Rui Costa, no quinto lugar, com Rui Oliveira a entrar em oitavo, a 11 segundos, ficando agora à porta do "top 10" da prova, liderada por Buitrago, com sete segundos de vantagem sobre o anterior líder, o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), agora segundo.

Charmig subiu ao terceiro posto, com Rui Costa, terceiro em 2020 e a envergar o dorsal "1", a manter-se em quarto, a 14 segundos do primeiro da geral.

Na quinta-feira, a terceira etapa, de cinco, liga Tayma Hadaj a Al Ula em 181,2 quilómetros.