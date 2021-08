Vinokorov reintegrado e Astana mantém-se no pelotão do WorldTour

Redação com Lusa

A dois dias do arranque da 108.ª Volta a França, o carismático antigo ciclista tinha sido afastado da direção desportiva da Astana, equipa que o próprio criou, com o conjunto a alegar "motivos pessoais" para a saída

O antigo ciclista cazaque Alexandre Vinokourov recuperou as funções de diretor desportivo da Astana, anunciou esta segunda-feira a equipa do Cazaquistão, que garantiu que se vai manter no WorldTour na próxima temporada.

"Alexandre Vinokourov foi novamente nomeado diretor desportivo para a época 2022. Ele vai supervisionar o recrutamento dos corredores e da equipa técnica, assim como as operações desportivas", lê-se no comunicado de hoje da Astana.

A equipa garantiu ainda que "o futuro está assegurado no pelotão do WorldTour, pois os acionistas cazaques confirmaram que vão continuar a ser proprietários e principais patrocinadores na próxima temporada.