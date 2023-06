Vingegaard vence quinta etapa e lidera o Critério Dauphiné

Jonas Vingegaard demonstrou credenciais e chegou à amarela no Dauphiné.

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) protagonizou esta quinta-feira uma exibição de força, isolando-se a 16 quilómetros da meta para vencer a quinta etapa do Critério Dauphiné e subir à liderança da geral.

O campeão do Tour'2022 confirmou hoje as credenciais de principal favorito à vitória final no Dauphiné, aproveitando a última dificuldade do dia, a contagem de segunda categoria instalada em Côte de Thésy, para deixar a concorrência para trás e cortar isolado a meta, em Salins-les-Bains, após 191,1 quilómetros desde Cormoranche-sur-Saône, com o tempo de 04:03.42 horas.

O francês Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) foi o melhor dos outros, na segunda posição, a 31 segundos do vencedor. O norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) foi terceiro, também a 31, o mesmo tempo cedido por candidatos como Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Enric Mas (Movistar), Adam Yates (UAE Emirates), Egan Bernal (INEOS) ou Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

Vingegaard, que respondeu inicialmente a um ataque do campeão olímpico de fundo, o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), imitou o arquirrival Tadej Pogacar (UAE Emirates), atacando de longe e vendo a sua audácia recompensada com a camisola amarela.

O dinamarquês de 26 anos lidera com 01.10 minutos de vantagem sobre o australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën), com Alaphilippe na terceira posição, a 01.23. O anterior líder, o dinamarquês Mikkel Bjerg, cedeu na montanha e baixou ao nono lugar, a 02.21.

Entre os portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) integraram um grupo que cortou a meta a 12.53 minutos. Na geral, o luso da Movistar desceu ao 92.º lugar, a 22.39 de Vingegaard, enquanto Ivo Oliveira é 126.º, a 31.25.

Na sexta-feira, a prova francesa, considerada o maior barómetro para a Volta a França, cumpre a sexta etapa, uma ligação de 170,2 quilómetros entre Nantua e Crest-Voland, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria.