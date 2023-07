Jonas Vingegaard sagra-se bicampeão do Tour

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 115,1 quilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines e os Campos Elísios, em Paris, foi ganha por Jordi Meeus

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard venceu a 110.ª Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, ao lado dos companheiros da Jumbo-Visma, no final da 21.ª e última etapa ganha pelo belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

Vingegaard, de 26 anos, defendeu com sucesso o cetro conquistado no ano passado e vai ser acompanhado no pódio final por dois ciclistas da UAE Emirates: o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), o também bicampeão (2020 e 2021) que voltou a ser segundo atrás do dinamarquês, agora a 7.29 minutos, e o britânico Adam Yates, terceiro a 10.56 minutos.

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 115,1 quilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines e os Campos Elísios, em Paris, foi ganha por Meeus, que cortou a meta com o tempo de 02:56.13 horas, diante do compatriota Jasper Philipsen Bel (Alpecin-Deceuninck) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), respetivamente segundo e terceiro.