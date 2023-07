Vingegaard leva 552 mil euros para casa e duplica prémio de Pogacar

Triunfo do Tour rende 552 mil euros ao ciclista da Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard, que ontem foi à Bélgica dar uma camisola amarela ao filho recém-nascido do colega Wout van Aert, recebeu 552 mil euros pelo triunfo na Volta a França, contra 284 mil do rival Pogacar, que foi segundo.

O dinamarquês levou sozinho o mesmo valor do restante top-5 somado, mas o mais importante é o total de cada equipa, que é distribuído pelos oito corredores e pelo staff (mais uma parcela). A Jumbo-Visma totalizou 664 280 euros, menos do que em 2022 (780 mil), o que rende 73 808 euros a cada. A UAE Emirates faturou 455 mil e a INEOS ficou pelos 140 mil. Na Intermarché-Wanty, Rui Costa ficará com 2940 euros, enquanto Nelson Oliveira, da Movistar, terá 2026.