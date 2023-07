Vingegaard: "Eu e o Pogacar estamos numa espécie de jogo de póquer"

Redação com Lusa

Vingegaard só pensa em estar ao lado de Pogacar no Tour.

Jonas Vingegaard está obcecado por estar sempre ao lado de Tadej Pogacar, com o camisola amarela a reconhecer que até poderia ter atacado hoje o ciclista esloveno, na 15.ª etapa do Tour, mas preferiu ir na sua roda.

"Estamos permanentemente a vigiar-nos. Da minha parte, só penso em estar ao lado dele, é o meu objetivo", confessou o campeão em título, que lidera a geral com 10 segundos de vantagem sobre o esloveno da UAE Emirates.

Considerando que hoje houve "um empate", uma vez que "nenhum conseguiu ganhar tempo ao outro" - chegaram ambos a 06.04 minutos do vencedor, o neerlandês Wout Poels (Bahrain Victorious) -, Vingegaard admitiu que "estava bem e talvez devesse ter atacado". "Mas estamos numa espécie de jogo de póquer entre ambos e, quando o Adam Yates saltou, pensei que não tinha sentido atacar", justificou o sempre cerebral dinamarquês de 26 anos.

"Foi uma bela jornada, mas dura, com aquela queda com três dos meus colegas. Espero que eles e todos os outros que caíram recuperem bem", disse, referindo-se à queda provocada por um espetador, quando estavam decorridos cerca de 50 dos 179 quilómetros da ligação entre Les Gets e Saint-Gervais Mont-Blanc, e que apanhou o seu companheiro norte-americano Sepp Kuss, sexto da geral.

O camisola amarela perspetivou ainda como será o seu dia de descanso, revelando que vai, sobretudo, descansar e estar acompanhado pela família - "estou impaciente para passar tempo com eles" -, mas que irá reconhecer o percurso do contrarrelógio da 16.ª etapa.

"Já o vi em maio, mas vou lá regressar amanhã [segunda-feira] e, seguramente, na terça de manhã. É muito curto, mas gosto bastante de cronos curtos como este. É difícil encontrar o ritmo, mas gosto quando há muitas mudanças de ritmo", notou sobre o exercício individual de apenas 22,4 quilómetros entre Passy e Combloux, que inclui uma contagem de segunda categoria.

A 110.ª Volta a França, que arrancou em 1 de julho, em Bilbau (Espanha), termina em 23 de julho, em Paris.