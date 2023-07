Vingegaard: "As melhores etapas para mim ainda estão para chegar"

Líder do Tour não contava liderar a prova após a primeira semana.

Jonas Vingegaard reiterou esta segunda-feira que não esperava estar vestido de amarelo, no primeiro dia de descanso da 110.ª Volta a França em bicicleta, mas antecipou que os seus melhores dias "ainda estão para chegar" na prova francesa.

"Foi uma boa primeira semana. Esperava estar atrás [na geral] neste momento do Tour, mas é melhor ter uma pequena vantagem inicial. Tive alguns momentos realmente bons e creio que as melhores etapas para mim ainda estão para chegar", voltou a insistir o dinamarquês da Jumbo-Visma, que já tinha defendido a mesma ideia no domingo, no alto do Puy de Dôme, onde perdeu oito segundos para Tadej Pogacar (UAE Emirates).

O campeão em título tem o esloveno na segunda posição da geral, a 17 segundos, e, por isso, antecipou uma dura batalha até Paris, onde a 110.ª Volta a França acaba em 23 de julho.

"Sabia que tinha de estar a um bom nível desde o início. Estou em forma e preparado para lutar. Este duelo com Pogacar é muito bonito, é maravilhoso ver como lutamos todos os dias. Um dia, estou eu melhor, no outro, está ele. Será uma batalha emocionante até Paris", reforçou.

Vingegaard, de 26 anos, escusou-se a revelar quem é agora o grande favorito para à vitória final, preferindo alegar que essa era "uma pergunta difícil". "Penso que não há um claro favorito, mas sim que os dois temos hipótese", disse, referindo-se ao seu arquirrival esloveno, que foi seu "vice" na passada edição, mas que o bateu na luta pelo Tour'2021.

Sempre mais comedido que o corredor da UAE Emirates, de 24 anos, o líder da Jumbo-Visma estimou que no regresso do Tour à estrada, a partir de terça-feira, será o cansaço a desempenhar o papel mais decisivo. "Na primeira semana, esse fator não incomodava, mas agora acumular-se-á. Aproximam-se dias muito duros, com etapas longas e muitas subidas", salientou.

O dinamarquês lidera a "Grande Boucle" desde a sexta etapa, tendo 17 segundos sobre "Pogi" e 02.40 minutos sobre o terceiro classificado, o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

A 110.ª Volta a França regressa à estrada na terça-feira, na 10.ª etapa, uma ligação de 167,2 quilómetros "acidentados" entre Vulcania e Issoire.