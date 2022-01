Depois de Bernal, novo acidente com a INEOS na Colômbia: Brandon Rivera hospitalizado

Ciclista foi levado para o mesmo hospital do companheiro Egan Bernal.

Três dias após o acidente que deixou Egan Bernal hospitalizado, tendo o ciclista sido operado ao fémur e à coluna e encontrando-se ainda nos cuidados intensivos, mais uma má notícia para a INEOS.

Brandon Rivera, que participa no estágio da equipa e estava no grupo quando Bernal embateu contra um autocarro na segunda-feira, sofreu esta quinta-feira um novo acidente enquanto treinava e juntou-se ao companheiro de equipa e compatriota no hospital, com o cotovelo fraturada e duas luxações.

"Infelizmente, Rivera caiu enquanto treinava na Colômbia e foi levado ao hospital. Sofreu uma fratura e luxação do cotovelo e deslocou a articulação acromioclavicular. As rápidas melhoras, amigo", escreveu a INEOS no Twitter.

Segundo as autoridades policiais, o ciclista de 25 anos terá perdido o controlo da bicicleta e caiu, perto de Cundinamarca, no centro do país.

A equipa britânica tem, ainda assim, como principal preocupação a recuperação de Egan Bernal, depois do seu acidente grave perto de Bogotá, contra a traseira de um autocarro, desastre que o deixou em mau estado e obrigou a várias cirurgias, estando mesmo nos cuidados intensivos.

Segundo informações da clínica da Universidade de Sabana, Bernal foi submetido a um tratamento "focado na gestão da dor e na obtenção de novas imagens de controle diagnóstico, que confirmam o excelente resultado da cirurgia à coluna vertebral".

Da mesma forma, a instituição revelou que "os pulmões voltaram a expandir-se adequadamente".

"Também iniciámos o apoio nutricional juntamente com a intervenção do nosso serviço de reabilitação", acrescentou a unidade médica.

Bernal sofreu fraturas em algumas vértebras, no fémur e rótula direitos e em várias costelas, além de uma perfuração pulmonar.