Vencedor do Tour renova com a Jumbo-Visma até 2027

Aos 26 anos, e após cinco épocas na formação neerlandesa, o ciclista aspira a renovar o título no Tour, onde também já foi segundo em 2021, atrás de Pogacar, e onde conquistou a camisola da montanha no ano passado

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, campeão em título da Volta a França, renovou contrato com a Jumbo-Visma até 2027, anunciou esta terça-feira a formação neerlandesa.

"O vencedor da Volta a França, Jonas Vingegaard, ficará na Jumbo-Visma pelo menos até ao final de 2027. O contrato do dinamarquês de 26 anos foi prolongado por três anos", lê-se no sítio oficial da equipa neerlandesa.

A renovação de contrato do campeão do Tour acontece numa altura em que o dinamarquês vai fazer uma "pausa" na temporada, com vista à preparação para a defesa do título na "Grande Boucle", depois de já ter vencido a Volta ao País Basco (com três vitórias em etapas) e o Gran Camiño (com outras três) e ter sido terceiro no Paris-Nice, conquistado pelo seu "arquirrival", o esloveno Tadej Pogacar.

"Tenho tido uma jornada fantástica com a equipa, que me apoiou em todos os sentidos para que me tornasse o corredor que sou hoje. Aprecio a qualidade da equipa e as pessoas aqui e sinto-me em casa. Todos os dias nos incentivamos mutuamente a tornarmo-nos melhores, e é aqui que posso atingir o meu potencial. Definitivamente, vamos alcançar um nível ainda mais elevado juntos", prometeu Vingegaard, citado no comunicado da Jumbo-Visma.

Leia também Vídeos Este gesto de fair play chega-nos da Noruega e está a correr mundo O encontro entre Odd e Brann, da segunda jornada do campeonato da Noruega, ficou marcado por um gesto de fair play. Bard Finne, jogador da equipa visitante, partia num rápido contra-ataque, mas parou a jogada quando viu que o adversário que o perseguia se lesionou. O Odd acabou por vencer por dois golos sem resposta.

Aos 26 anos, e após cinco épocas na formação neerlandesa, o ciclista aspira a renovar o título no Tour, onde também já foi segundo em 2021, atrás de Pogacar, e onde conquistou a camisola da montanha no ano passado.

"A Volta a França é algo muito especial. O que senti, no lugar mais alto do pódio, foi fantástico. O meu objetivo é lutar por muitas mais vitórias, não só no Tour, mas noutras corridas. Significa tudo para mim saber que vou ficar nesta equipa mais cinco anos. Dá-me tranquilidade e a oportunidade de concentrar-me ainda mais nos meus objetivos", acrescentou.

A próxima prova de Vingegaard é o Critério do Dauphiné, agendado entre quatro e 11 de junho, na antessala da 110.ª Volta a França, que vai decorrer entre um e 23 de julho.