Vencedor da Volta admite erros na carreira e lembra 2018: "Nunca vi nada assim"

Ciclista suíço Colin Stussi (Voralberg) conquistou a 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao ser terceiro na 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 17,9 quilómetros em Viana do Castelo, ganho pelo espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi).

A vitória: "Uma grande atmosfera quando subi. Obrigado de novo à minha equipa e toda a gente que esteve envolvida e também à direção, que ficou no escritório. A cada corredor que me ajudou. Um grande obrigado. É incrível para a equipa. Talvez se tivermos um convite, posso voltar. Estou surpreendido, sinto-me bem, porque hoje foi um esforço curto. Foram dez dias de corrida, mas nunca me senti muito cansado. Fui sempre consistente."

Sentimento: "Melhor dia da carreira, definitivamente, até para a equipa. Dizem que é o maior sucesso da história da equipa. É de loucos. Dedico à minha família, ao treinador, a toda a equipa que acreditou em mim. Cometi alguns erros ao longo da minha carreira, mas a equipa sempre me apoiou, provavelmente a saber que podia chegar lá. Sabia que estava em boa forma. Gostei do calor e das etapas mais duras Se fizesse top-10 aqui ficava contente, mas nunca se sabe. Um erro num dia pode custar imenso tempo. Fomos passo a passo."

Estatuto: "Nunca vim para a Volta como claro chefe de fila da equipa. Fiquei surpreendido na etapa cinco, tão bem como reagi. Ontem [na Senhora da Graça] apercebi-me que provalvelmente era o trepador mais forte aqui. Não gosto de atacar. Gosto de ser consistente."

Memórias: "Estive aqui em 2018 e as pessoas gritavam-me aos ouvidos, punham-me água pela cabeça abaixo. Uma vez fiquei tipo: 'F***, isto é demais'. Provavelmente estavam todos bêbedos, mas é um ambiente de loucos, nunca vi nada assim."