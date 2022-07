Van der Poel desiste do Tour depois de ter iniciado a fuga do dia

"Mathieu van der Poel abandonou a corrida", informou a organização do Tour, num tweet que foi depois partilhado pela equipa de MVDP.

O neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), uma das estrelas do ciclismo mundial, abandonou hoje a Volta a França durante a 11.ª etapa, depois de ter andado em fuga desde os quilómetros iniciais.

O corredor de 27 anos iniciou hoje a fuga da jornada, juntamente com o seu eterno rival Wout van Aert (Jumbo-Visma), e abandonou a 11.ª etapa depois de ter descolado do grupo de fugitivos logo na primeira dificuldade do dia, em Lacets de Montvernier, uma contagem de segunda categoria que antecedeu as subidas ao Télégraphe (primeira) e Galibier (categoria especial).

Van der Poel esteve muito apagado neste Tour, tendo chegado a reconhecer ser "uma sombra" de si mesmo.

O neerlandês foi um dos protagonistas da passada edição da Volta a França, ao envergar a amarela durante seis etapas, concretizando o sonho de honrar o seu avô, o eterno segundo Raymond Poulidor, o ciclista que mais vezes subiu ao pódio final da Volta a França (oito), sem nunca vestir a camisola de líder, e que morreu em 2019.

Nesta Grande Boucle, MVDP, que este ano foi o primeiro camisola rosa da Volta a Itália, depois de vencer a primeira etapa, e ganhou a Volta a Flandres, teve como melhor resultado o quinto lugar do curto contrarrelógio do primeiro dia do Tour.

A 11.ª etapa da Volta a França está a ligar Albertville ao Col du Granon, ao longo de 151,7 quilómetros, com a meta a coincidir com a contagem de montanha de categoria especial.