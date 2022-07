Van Aert vence oitava etapa e Pogacar aumenta vantagem na liderança do Tour

O camisola verde, o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), somou este sábado a segunda vitória na 109.ª Volta a França em bicicleta, ao impor-se na oitava etapa, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a reforçar a amarela.

Vencedor da quarta tirada, Van Aert voltou hoje a erguer os braços, no final dos 186,5 quilómetros entre Dole e a cidade suíça de Lausana, batendo ao sprint o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e o camisola amarela, que cortaram a meta, coincidente com uma contagem de montanha de terceira categoria, com as mesmas 04:13.06 horas do vencedor.

Tadej Pogacar ganhou quatro segundos de bonificação e aumentou para 39 segundos a vantagem para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e para 01.14 minutos a diferença para o britânico Geraint Thomas (INEOS), respetivamente segundo e terceiro na geral, na véspera da nona etapa, uma ligação de 192,9 quilómetros entra Aigle, na Suíça, e Châtel, com duas contagens de montanha de primeira categoria no percurso.