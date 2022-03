Van Aert vence clássica E3 Saxo Bank, Rui Oliveira foi o melhor português

Redação com Lusa

Nova demonstração de força da equipa Jumbo-Visma, que colocou o francês Christopher Laporte na segunda posição.

O ciclista belga Wout Van Aert venceu esta sexta-feira a clássica E3 Saxo Bank, em nova demonstração de força da equipa Jumbo-Visma, que colocou o francês Christopher Laporte na segunda posição.

Depois de ter preenchido os três lugares do pódio na primeira etapa do Paris-Nice, então com vitória de Laporte, a equipa belga voltou a mostrar a sua força, com Van Aert a vencer, cruzando a meta abraçado ao seu colega.

Desta feita sem o esloveno Primoz Roglic, que completou o trio no Paris-Nice, a Jumbo-Visma voltou a festejar um triunfo, com Van Aert a completar em 4:38.04 horas os 203,9 quilómetros da clássica belga, com partida e chegada em Harelbeke, tornando-se o segundo campeão belga a vencer a prova, depois de Rik Van Looy em 1964.

A Jumbo-Visma partiu o pelotão a 80 quilómetros da meta, com o "indomável" Van Aert a acelerar para, juntamente com Laporte, deixar os adversários para trás a cerca de 40 quilómetros da meta, partindo definitivamente para o triunfo.

O suíço Stefan Küng, campeão europeu de contrarrelógio, fechou o pódio da clássica comummente conhecida como E3 Harelbeke, a 1.35 minutos do campeão belga, com um ataque nos metros finais, que surpreendeu os restantes companheiros do grupo perseguidor.

Esta foi a terceira vitória da temporada para Van Aert, que já tinha triunfado na clássica Omloop Het Nieuwsblad e na quarta etapa do Paris-Nice.

Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor dos portugueses, na 49.ª posição, exatamente a seis minutos do vencedor, com André Carvalho (Cofidis) a terminar no 102.º lugar, a 12.28.