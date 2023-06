Vamos a meio do ano e a SD-Worx já se abeira de recordes

Marlen Reusser ganhou o contrarrelógio da Volta à Suíça feminina e deixa a equipa a quatro vitórias do melhor registo anual de sempre

A SD-Worx é a equipa de ciclismo mais forte no pelotão feminino. E na Volta à Suíça, depois de ganhar a primeira etapa com Kata Blanka Vas, verdadeira atleta-prodígio, continuou a mostrar força para se candidatar a triunfar na geral individual. Marlen Reusser, roladora, ganhou o contrarrelógio de 25,7 km, com nove segundos para Demi Vollering, colega de equipa, na segunda jornada da prova.

Têm as duas primeiras classificadas e prometem tentar carimbar a geral da prova que serve de preparação para o Giro Donne. Entretanto, com o triunfo no crono a SD-Worx chega à vitória 34 da temporada... em junho. Os números são avassaladores e prova clara de domínio e que as principais líderes correspondem aos desígnios. Em 2022, ainda sem a sprinter Lorena Wiebes, ganharam 19 vezes, em 2021 em 33 ocasiões, pecúlio que este domingo bateram.

O calendário tem vindo a aumentar no feminino, mas há que salientar os números atuais. Que poderão ditar rapidamente um recorde no feminino. Os números de 2016 (38 vitórias), ainda sob o desígnio Boels-Dolmans, estão ao alcance e um registo ímpar na modalidade será possível alcançar no final da temporada.

A SD-Worx viveu o melhor período de clássicas que há memória no feminino. Ganhou a Liège-Bastogne-Liège, a Flèche Wallonne, a Amstel Gold Race, a tripla das Ardenas conseguida por Demi Vollering. Somou ainda a Scheldeprijs, a Volta a Flandres, a Através da Flandres, a Gent-Wevelgem, a Ronde van Drenthe, a Nokere Koerse, a Omloop Het Nieuswsblad e a Strade Bianche.

Em provas por etapas, a equipa ganhou a Volta a Burgos, o País Basco e a Lotto Thuringen Ladies Tour. E ainda nem chegámos às Grandes Voltas.