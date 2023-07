"Vai ser o grande dia! Vai ser o caos desde o início, espero ter boas pernas..."

Tour: Vingegaard e Pogacar querem ganhar 20.ª etapa, Ciccone só quer somar pontos

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates) querem ambos vencer a 20.ª etapa da Volta a França, que será palco de todos os ataques, a julgar pelas promessas feitas hoje pelos principais ciclistas do pelotão.

"Não sei o que faremos amanhã [sábado]. Ou melhor, talvez saiba e não queira dizer. O que está claro é que vai depender de como me sinta amanhã. Se tiver forças, lutarei pela vitória", assumiu o camisola amarela.

Vingegaard manteve os 7.35 minutos de vantagem para Tadej Pogacar, numa 19.ª etapa conquistada por outro esloveno, Matej Mohoric (Bahrain Victorious), e, na véspera do último teste à sua liderança, mostrou-se despreocupado.

"[Estou] Muito sereno. Vou analisando as coisas dia a dia. Se ganhar [o Tour], será fantástico e, se não, também não há problema", disse o dinamarquês de 26 anos.

O campeão em título não é o único a querer ganhar a etapa de sábado, uma vez que o seu vice na geral tem o mesmo plano.

"Veremos se posso tentar algo amanhã. Temos vários planos, mas o único que é certo é que vamos tentar ganhar a etapa, mesmo que existam muitos corredores que também queiram fazê-lo. Dependerá das forças", perspetivou o esloveno de 24 anos, que lidera a juventude e que está prestes a tornar-se recordista de vitórias naquela classificação, com quatro.

Pogi disse esperar estar recuperado, "depois de alguns dias duros", e prometeu que se encontrar o seu velho "eu" irá tentar vencer a última tirada de montanha.

"Hoje, já me senti melhor do que ontem [quinta-feira]. Temos uma boa equipa, por isso vamos usá-la para tentar ganhar a etapa", avançou o líder da UAE Emirates, que tem o seu colega britânico Adam Yates na terceira posição, a 10.45 do camisola amarela.

Esse é o posto que o jovem espanhol Carlos Rodriguez (INEOS) vai procurar alcançar nos duros 133,5 quilómetros entre Belfort e Le Markstein, que incluem seis contagens de montanha, as duas últimas de primeira categoria.

"As pernas doem, mas não é só a mim, é a todos. Nota-se que neste Tour se está a andar muito rápido. Felizmente, posso recuperar bem e estar preparado para amanhã. Estou preparado para dar o máximo", disse o quarto da geral, que está a 01.16 minutos de Adam Yates.

Além dos homens da geral, há outro ciclista particularmente interessado na 20.ª etapa: o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

"Amanhã, vai ser o grande dia! Vai ser o caos desde o início, espero ter boas pernas. Vamos começar no vale e as subidas vão chegar rapidamente. Terei de estar na fuga para somar o máximo de pontos, não há outra estratégia possível", antecipou o líder da montanha.

O corredor de 28 anos tem apenas seis pontos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), oitavo da geral, e sete sobre Vingegaard, e sabe que, no sábado, pode viver uma das mais belas jornadas da carreira ou "uma das piores" da sua vida, na véspera da chegada do Tour a Paris.