Uma surpresa na Volta: "Não estava à espera deste ciclista..."

Declarações de António Carvalho, terceiro na sétima etapa da Volta a Portugal e sexto na geral.

Impor o ritmo no Larouco: "Para ser sincero, não era algo que nós tínhamos previsto. Queríamos sim passar em Torneiros com o maior número de elementos possível. Por isso é que também metemos o Pedro Andrade na fuga, porque depois saberíamos que também é preciso ir buscar água, é preciso ir buscar alimento ao carro. E tanto eu como o [Afonso] Eulálio era evitar esse desgaste, que se pode pagar caro no futuro da Volta. E, depois na parte final, foi aproveitar o trabalho da Glassdrive. Quando sentimos um pouco da fraqueza do Artem Nych tentámos aproveitar e também tentámos perceber como é que estavam as forças dos adversários. E conseguimos ganhar tempo não só ao Artem como também ao da Euskadi [Juaristi], mas acabei por perder seis segundos para agora o líder e acabei por perder dois para o Maté, que é sempre [tempo] importante."

Colin Stussi e Luis Ángel Maté são cada vez mais favoritos ao triunfo final? "Cada vez me convenço mais que sim. Para ser sincero, não estava à espera deste ciclista [Stussi], que neste momento está como líder. Veremos como se vai defender não só amanhã [sexta-feira], mas no dia da Senhora da Graça. Acho que para o Maté, penso que lhe posso ganhar no contrarrelógio. Agora, tirar 01.06 minutos a este ciclista da Voralberg vai ser difícil. Mas vou fazer de tudo e esperar que as pernas também me ajudem, porque uma coisa é nós querermos, outra coisa é nós podermos."

Senhora da Graça: "É uma etapa muito importante para mim. Já lá venci duas vezes. Não há anos iguais. Acredito que irei estar lá bem, porque, por norma e por tradição, venho sempre de menos para mais na Volta a Portugal. Hoje, era um dia que eu tinha muito, muito receio por ser o dia a seguir ao descanso. Mas as pernas ajudaram e consegui acabar por ganhar tempo ao Artem Nych. Não vou mentir que arranquei hoje para a etapa a dizer que um minuto e meio é muito para poder vencer a Volta, porque não poderia ir com este tempo para o contrarrelógio final."