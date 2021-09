"Uma equipa de mulheres? Com todo o respeito, não sou um centro social"

Comentário de Patrick Lefevere, diretor da Deceuninck-Quick Step, sobre a possibilidade de criar uma equipa feminina

Patrick Lefevere, diretor da Deceuninck-Quick Step, continua a ser polémico. Desta vez, não por declarações dirigidas a um dos seus ciclistas, como Sam Bennett ou Mark Cavendish, mas sobre a possível criação de uma equipa feminina. "Uma equipa de mulheres? Com todo o respeito, eu não sou um centro social", afirmou Lefevere num podcast do canal média belga Het Laatste Nieuws..

Patrick Lefevere foi questionado sobre a criação de equipas de mulheres, o que tem acontecido com frequência nos últimos anos no World Tour. O belga disse que não, mas com um comentário desagradável, referindo-se ao OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn), que corresponderia a um centro de assistência social.

Lefevere culpa a falta de crescimento no desporto pelo não à criação de uma equipa feminina. "Quando tivermos boas ciclistas na Bélgica... Não teria de ser uma equipa tipicamente belga, mas infelizmente não as vejo. A Jolien D'hoore parou. A Anna van der Breggen parou. Só sobra a Van Vleuten, mas está na Movistar. Gosto da dinamarquesa Cecilie Uttrup Ludwig, é engraçada e também muito boa", explicou. "Não tenho a experiência, o tempo e o desejo de investir se não souber onde vou parar", concluiu o diretor da Deceuninck-Quick Step, uma das melhores estruturas do ciclismo mundial, da qual faz parte o português João Almeida.