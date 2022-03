Uma das promessas do ciclismo mundial renova com a INEOS até 2027

Tom Pidcock, campeão do mundo de ciclocrosse e olímpico de cross country, renovou esta quinta-feira contrato com a INEOS.

O britânico Tom Pidcock, campeão do mundo de ciclocrosse e olímpico de cross country, renovou esta quinta-feira contrato com a INEOS até 2027, com a equipa a segurar uma das promessas do ciclismo mundial.

Aos 22 anos, Pidcock conquistou o ouro em Tóquio2020 no "cross country" olímpico e já este ano venceu o Mundial de ciclocrosse, tendo apostado na vertente de estrada a partir de fevereiro de 2021.

Desde então, venceu a Fleche Brabançonne, em abril, e tem acumulado boas performances, como o segundo lugar na Amstel Gold Race.

"Não há melhor equipa para passar os próximos cinco anos. Para os meus objetivos, como perseguir vitórias em "Monumentos", títulos mundiais e um dia uma grande Volta, é o sítio a estar", descreveu, citado em comunicado.

O diretor da INEOS, Dave Brailsford, salientou a "versatilidade" do corredor, razão de uma aposta "de longo prazo" com uma palavra que junta as duas partes - "ambição".

O ciclismo tem, de resto, visto cada vez mais contratos de longa duração serem realizados, ao contrário do que vinha sendo hábito, como nos casos de João Almeida e do esloveno Tadej Pogacar, na UAE Emirates.