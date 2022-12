"Um miúdo que vai a uma Volta a Portugal não pode receber 600 euros. É insustentável"

ENTREVISTA - Frederico Figueiredo foi segundo na Volta a Portugal e andou cinco dias de amarelo, experiência que, diz a JOGO, quer repetir. O trepador de 31 anos falou do sucesso da Glassdrive-Q8-Anicolor, de como foi especial ganhar pela terceira vez consecutiva o GP Joaquim Agostinho e promete lutar para ganhar a Volta a Portugal.

Frederico Figueiredo foi o homem mais forte nas subidas portuguesas e consolidou o estatuto de candidato à Volta a Portugal. Tendo um segundo pódio na maior corrida - foi segundo na geral, atrás do colega Mauricio Moreira -, o ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor traça as metas futuras a O JOGO.

Foi segundo na Volta a Portugal. Partiu a achar que podia ganhar?

-Achava que a podia disputar. Desde que fiz o reconhecimento à subida de Miranda do Corvo. Até caí nesse dia e disse a mim próprio que, com aquela subida, com a Senhora da Graça e a Torre, até podia ganhar. Mas sabia que o Mauricio ia como líder. Nunca me passou pela cabeça ultrapassá-lo.