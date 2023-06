Um dia para a história: Ivo Oliveira sucede a João Almeida e é o novo campeão nacional de estrada

Ciclista da UAE Emirates isolou-se de muito longe para ser campeão de estrada pela primeira vez

Ivo Oliveira é o novo campeão nacional de estrada. O corredor da UAE Emirates foi o mais forte em Mogadouro e, além do título e da camisola de campeão que vai exibir no asfalto até junho do próximo ano, pode para sempre lembrar a forma como o logrou.

O gaiense esteve na fuga de 10 homens que animaram o início da jornada, logo ao quilómetro 7. Mais tarde, o colega e irmão Rui Oliveira juntou-se e foi com ataques à vez que a Emirates destruiu a oposição. A 50 km da meta nasceu o ataque vencedor e Ivo seguiu a solo, em jeito de contrarrelogista, para ganhar o primeiro título nacional de estrada de elite, sucedendo ao companheiro de equipa João Almeida.

A UAE Emirates, que já vencera com Almeida o contrarrelógio (Ivo fora segundo), leva dois títulos importantes e acumula mais duas vitórias na luta para ser a formação mais vitoriosa do ano. Rui Oliveira completaria a dobradinha em Mogadouro, sendo segundo a 1m06s. Luís Gomes, da Kelly-Simoldes-UDO, ficou a 1m15s e a Glassdrive-Q8-Anicolor fechou o top-5 com Rafael Reis e Fábio Costa em quarto e quinto lugares.