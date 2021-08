Um desabafo após a polémica na Volta: "Não sei se deva rir ou chorar"

Mensagem de António Carvalho, ciclista da Efapel, nas redes sociais.

O final da sexta etapa da Volta a Portugal foi palco de um momento de alguma tensão entre membros da equipa da Efapel e da W52-FC Porto, com a transmissão da RTP a "apanhar" uma troca de palavras mais acesa entre Javier Moreno (Efapel) e Joni Brandão (W52-FC Porto).

Mais de oito minutos depois de Ben King ter cortado a meta em Fafe, cortou a meta Mauricio Moreira (Efapel), enquanto, um pouco mais atrás, António Carvalho (Efapel) "tapou" Joni Brandão para impedir que o ciclista da W52-FC Porto chegasse ao uruguaio.

O desvio de trajetória do homem da Efapel valeu-lhe a despromoção ao último lugar do grupo e deixou o ciclista incrédulo, conforme se pode ler na mensagem que deixou nas redes sociais. "Muito poderia dizer sobre estes últimos quilómetros e os momentos após cruzar a linha de meta. Um líder não olha apenas aos seus próprios interesses, mas sim pelo melhor do coletivo. Ontem não estava planeado ser eu a fazer a aproximação à meta, mas no momento decidi que era o melhor para os nossos interesses e assim assumi o comando quando ainda faltavam 700 metros. Sabia que o Mauro é muito mais explosivo do que eu neste tipo de chegada, por isso a minha preocupação era também não perder tempo. Quanto à minha suposta infração, não sei se deva rir ao chorar", escreveu nas redes sociais.