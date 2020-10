"Um assassino e drogrado decidiu acabar contigo. A vida é injusta"

Sergio Samitier, ciclista da Movistar deixa mensagem de frustração nas redes sociais, depois de amigo ter morrido atropelado. O condutor deu positivo para álcool e drogas.

Sergio Samitier, ciclista da Movistar, recorreu este sábado às redes sociais para demonstrar a sua tristeza e frustração pelo falecimento de Álex Sierra "Polako", seu companheiro no Club Ciclista Barbastro, que foi atropelado por uma carrinha na sexta-feira.

O condutor deu positivo para álcool e drogas. Junto a Sierra ia um amigo, David Bestué, que ficou ferido com gravidade.

"Em cima de uma bicicleta vai uma pessoa como tu e como eu, pai/mãe, filho/filha. Alguém que não tem culpa da tua pressa, dos teus anos de carta de condução, da tua ignorância em relação ao código da estrada, muito menos da tua falta de educação! Em cima de uma bicicleta vai uma vida", lia-se no texto de Sergio Samitier, que ia acompanhado por uma imagem com outro texto.

"Ainda me chama a atenção aquilo com que tanto nos fizeste sofrer... Começaste a gostar este ano da bicicleta, prendeu-te e de seguida chegaste para ser um elemento fixo no nosso clube, pequena grande família... Ficou pendente que assim que chegasse do Giro te ia ajudar a baixar o teu tempo. Sinto muita dor e raiva, muita raia... Ontem vestiste pela última vez a camisola do nosso clube porque um assassino, drogado, cheio de anfetaminas e com 1,22% de álcool no sangue decidiu acabar contigo. A vida é injusta. Descansa em paz Alex, meu amigo, companheiro... Os meus pêsames e todo o meu apoio para a sua família", pode ler-se.