UCI suspende Rádio Popular-Boavista por 30 dias

Equipa de ciclismo do Boavista em ação

Suspensão dura entre 19 de março e 17 de abril.

A Comissão Disciplinar da Union Cycliste Internationale (UCI) suspendeu por 30 dias a Rádio Popular-Paredes-Boavista, num castigo em vigor entre 19 de março e 17 de abril, devido à violação do artigo 7.12.1 do Regulamento Antidopagem.

"Se no período de 12 meses dois ciclistas e/ou pessoas contratadas por uma equipa registada na UCI, forem notificadas de um resultado analítico adverso por um método ou substâncias proibidas, ou de uma violação antidopagem, resultante de alterações no passaporte biológico, a equipa deve ser suspensa de participar em eventos internacionais por um período a determinar pela Comissão Disciplinar da UCI. A suspensão não deve ser inferior a 15 dias e superior a 45 dias", pode ler-se no artigo em questão.

A suspensão da Rádio Popular-Paredes-Boavista é baseada no caso de doping de Daniel Freitas, suspenso por três anos pela ADoP em dezembro, devido a posse de substância e método proibido e às alterações no passaporte biológico de João Benta, que representou os axadrezados entre 2017 e 2021.

A suspensão foi conhecida no mesmo dia em que a equipa axadrezada decidiu autossuspender-se da 40.ª Volta ao Alentejo em bicicleta, na sequência dos casos de doping de Daniel Freitas e João Benta.

Recorde-se que, entre abril e maio de 2022, a Rádio Popular-Paredes-Boavista esteve suspensa por 20 dias, devido aos castigos aplicados a Domingos Gonçalves e David Rodrigues, por irregularidades no passaporte biológico.