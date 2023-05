UCI autoriza "atletas individuais neutros" russos e bielorrussos nas provas que organiza

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou esta quarta-feira que autoriza a participação de ciclistas russos e bielorrussos como "atletas individuais neutros" em provas por si organizadas, bem como que corram por equipas que não sejam russas ou bielorrussas.

A UCI aprova assim as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI), de 28 de março de 2023, com o quadro fixado a vigorar a partir do próximo dia 1 de junho.

A participação nos eventos do calendário internacional UCI, incluindo Campeonato do Mundo e Taça das Nações, faz-se em "condições estritas", impondo-se que não tenham "qualquer envolvimento ou associação com a Federação Russa ou a República da Bielorrússia, a sua Federação Nacional ou Comité Olímpico Nacional".

Quem quiser continuar a competir terá de se candidatar "no âmbito de um procedimento que conduzirá, se estiverem reunidas as condições, à emissão desse estatuto pela UCI".

Nenhum vínculo contratual ou de outra natureza com o exército da Federação Russa ou da República da Bielorrússia, ou com qualquer agência de segurança do Estado", é permitido para quem quiser continuar a correr no pelotão internacional.

Também fica proibido o "uso de qualquer emblema, nome, sigla, bandeira ou hino ligado à Rússia ou à Bielorrússia", bem como o "apoio ativo à guerra na Ucrânia em qualquer forma de expressão verbal, não verbal ou escrita".

As equipas russas e bielorrussas continuam banidas do calendário internacional e os ciclistas que assim o pretendam podem continuar a competir nos clubes envolvidos no circuito mundial, desde que de outra nacionalidade.

Por outro lado, a UCI reitera a "firme condenação da agressão da Ucrânia pelo Governo russo, apoiado pelo Governo bielorrusso, e apela mais uma vez a uma rápida resolução do conflito, em conformidade com as disposições do Direito Internacional".

A UCI sublinha "o direito de todos os atletas, independentemente da sua nacionalidade, a serem tratados sem discriminação, como solicitado pelos especialistas mandatados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para realizar um estudo sobre a situação dos Direitos Humanos no mundo nas suas conclusões de 01 de fevereiro de 2023".

Relativamente ao apoio à Ucrânia, decidiu-se "continuar o seu apoio financeiro à Federação Ucraniana de Ciclismo e aos seus atletas com uma nova contribuição financeira de 100 000 francos suíços, dos quais 20.000 francos suíços serão atribuídos pela União Europeia de Ciclismo (UEC)", tal como sediar no UCI World Cycling Centre (WCC), em Aigle, na Suíça, "ciclistas que pretendem participar dos Jogos Olímpicos Paris'2024, com o objetivo de qualificar o máximo de atletas ucranianos para o evento".