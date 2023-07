Troféu Ribeiro da Silva em risco por falta de equipas

Prova portuguesa, prevista para sábado e domingo, pode ser anulada por falta de participação das equipas. Em causa, o valor que o organizador oferece às estruturas

O Troféu Ribeiro da Silva está em risco. A prova de ciclismo marcada para o próximo fim de semana, concentrada em Paredes e Lordelo, poderá ser anulada devido à falta de equipas, sabe O JOGO. Nesta fase, existem várias estruturas nacionais que reivindicam uma maior verba para correr.

A organização do evento, liderada pelo ex-ciclista Cândido Barbosa, terá proposto um valor abaixo do que está no regulamento. Terá sido oferecida uma comparticipação de 400 euros diários, quase 150 euros abaixo do que o estipulado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Ao que apurou o nosso jornal, as equipas irão reunir-se esta segunda-feira para decidirem a melhor forma de proceder junto da organização do Troféu Ribeiro da Silva. Várias ponderam não alinhar à partida da 1.ª etapa, por considerarem que o valor pago pelo organizador não chega para as despesas de alojamento, alimentação e transporte.

O Troféu Ribeiro da Silva, que homenageia o antigo ciclista português natural de Paredes que venceu duas vezes a Volta a Portugal e que foi quarto na Vuelta de 1957, estava previsto ter três dias em 2023, mas reduziu-se a dois, com duas etapas em linha. Em 2022, Rafael Silva, da Efapel, ganhou a primeira etapa. Luís Mendonça, da Glassdrive/Q8/Anicolor, venceu a segunda e conquistou a geral individual.