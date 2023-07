Troféu Joaquim Agostinho: David González vence etapa, Rafael Reis líder

Primeira etapa em linha teve o final na Foz do Arelho.

O ciclista espanhol David González (Caja Rural) venceu a primeira etapa em linha do 46.º Troféu Joaquim Agostinho, diante do português João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), com Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) a manter a amarela.

Na Foz do Arelho, ponto final dos 156,7 quilómetros desde Sobral de Monte Agraço, o espanhol de 27 anos impôs-se ao sprint a Matias e ao argentino Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), que cortaram o risco com as mesmas 03:51.41 horas do vencedor.

Após vencer o prólogo da véspera, Rafael Reis chegou integrado no pelotão, mas viu o seu colega Mauricio Moreira encurtar para um segundo a diferença na geral, depois de o uruguaio, campeão em título da Volta a Portugal, ter ido bonificar na meta volante de Arruda dos Vinhos, logo aos 22,7 quilómetros.

Foi pouco depois que Daniel Dias (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Joan Benassar Rossello (Electro Hiper Europa) arriscaram a primeira e única fuga do dia, anulada ao quilómetro 107.

Nos derradeiros 10 quilómetros da etapa, os ataques na cabeça do pelotão foram constantes, mas a chegada foi mesmo decidida ao sprint, com David González a destacar-se.

"Foi uma vitória muito importante para mim. Foi a recompensa do meu trabalho. A equipa foi incrível, cada um deles deu o máximo. Temos um grupo forte na montanha, viemos com muita vontade de conquistar o Troféu e vamos lutar por isso", referiu o espanhol da Caja Rural, que agora lidera a classificação por pontos.

Já na geral, Reis pode ter os dias como camisola amarela contados, já que também Tiago Antunes (Efapel), o terceiro classificado, bonificou para reduzir para seis segundos a diferença para o líder.

No sábado, a segunda etapa, com partida em Serra d'El Rei, é propícia a ataques, com os últimos 50 dos 143,7 quilómetros da tirada a serem disputados num circuito em Torres Vedras que inclui as subidas do Varatojo e da serra da Vila.