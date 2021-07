Troféu Joaquim Agostinho começou como acabou: vitória de Frederico Figueiredo

Trepador da Efapel atacou nos 21% de inclinação da estreante Serra do Socorro e é líder

A edição 44 do Troféu Joaquim Agostinho começou como acabou a última, com Frederico Figueiredo a dar uma sapatada de autoridade na montanha.

Em 2020, ainda pela Atum General Tavira, Frederico ganharia a primeira prova como profissional e desde aí que o apetite por vitórias tem estado mais notório. A Efapel, que veio de triunfos no Douro Internacional e na Volta ao Alentejo com Mauricio Moreira, sabia que a estreante Serra do Socorro era o sítio chave e, juntamente com a W52-FC Porto, trabalhou para anular os escapados no sopé.

Os últimos 600 metros de subida tinham rampas de 21% e Frederico arrancou aí para conquistar a etapa, a liderança e as bonificações, deixando o campeão nacional e vencedor do Troféu O JOGO, José Neves, em segundo, mas a apenas 19 segundos, com João Benta (RP-Boavista) a 21s.

"Como a etapa era só de tarde, viemos cá hoje de manhã reconhecer o percurso. Vi que a 600 metros do fim as rampas eram muito duras e que era esse o local para atacar", conta o vencedor da etapa, que, com as bonificações, comanda com 19 segundos de vantagem sobre José Neves e com 21 à melhor sobre João Benta.

"Nesta época tinha como primeiro objetivo a Volta ao Algarve, mas não me correu bem, pois fraturei o escafóide [braço]. O segundo objetivo era o Troféu Joaquim Agostinho. Depois de ter ganhado no ano passado, vou lutar com unhas e dentes para segurar a camisola amarela e para dar a vitória à Efapel", explica o corredor de Santa Maria da Feira, certamente alerta para o dia habitualmente mais imprevisível da corrida, com um circuito em Torres Vedras.

André Cardoso (Efapel) voltou a competir há duas semanas, depois de quatro anos suspenso e foi quinto, já os dragões têm Amaro Antunes a 1m14 e Jóni Brandão a 1m40s.