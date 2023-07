Troféu Joaquim Agostinho: 120 corredores, 18 equipas e Figueiredo como favorito

Frederico Figueiredo entre os favoritos à vitória do Troféu Joaquim Agostinho.

O ciclista Frederico Figueiredo (Grassdrive-Anicolor), vencedor das três últimas edições, volta a ser um dos favoritos à vitória no Troféu Joaquim Agostinho, que se realiza entre 13 e 16 de julho, foi hoje divulgado.

José Soares, da direção da Federação Portuguesa de Ciclismo, disse, na conferência de imprensa de apresentação da prova, que Frederico Figueiredo é um dos favoritos à vitória do Troféu Joaquim Agostinho, depois de ter sido o primeiro a conseguir três vitórias consecutivas em 45 anos da prova.

O Troféu Joaquim Agostinho, que se realiza este ano entre os dias 13 e 16, vai para a estrada com 120 corredores, de 18 equipas, seis das quais são estrangeiras: Bai-Sicasal-Petro de Luanda (Angola), Burgos BH, Electro Híper Europa, Kern Pharma, Caja Rural (Espanha) e X/Speed Unit (Canadá).

ABTF-Feirense, AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-LA Alumínios-MarcosCar, Efapel, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Fonte Nova-Felgueiras, Óbidos-Cycling Team e Portos Windmob.

A 46.ª edição da prova arranca no dia 13 julho com um prólogo de oito quilómetros na localidade do Turcifal.

A primeira etapa está reservada para o dia 14, ligando Sobral de Monte Agraço e a Foz do Arelho, no concelho de Caldas da Rainha, ao fim de 156,7 quilómetros percorridos.

No dia 15, terceiro dia da prova que homenageia Joaquim Agostinho, realiza-se a segunda etapa, entre Serra d"El Rei, no concelho de Peniche, e Torres Vedras, num total de 143,7 quilómetros.

O último dia do troféu, a 16, é o mais difícil, com a subida da Serra do Montejunto, onde se localiza a meta, e com 185 quilómetros de percurso na terceira etapa, que parte da Lourinhã e que se prevê que seja decisiva.