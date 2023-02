Trek-Segafredo suspende e multa ciclista por matar um gato a tiro

Antonio Tiberi vai perder três corridas pelo gesto que admitiu ser "tremendamente estúpido" e os seus salários serão doados a organizações de defesa dos animais.

O italiano de 21 anos que foi multado em 4000 euros por um tribunal, por matar a tiro um gato que pertencia ao ministro do Turismo de San Marino, vai estar pelo menos 20 dias afastado do ciclismo, decidiu a sua equipa, a norte-americana Trek-Segafredo.

Antonio Tiberi ficará ainda sem os salários desse período, que serão entregues a "uma organização da defesa dos animais", reservando a equipa "o direito de tomar mais medidas no futuro".

O ciclista já emitiu um longo comunicado a pedir desculpa pelo sucedido, lembrando que "não era minha intenção matar o gato; foi um acidente". Tiberi estaria a testar uma espingarda de ar comprimido quando a encostou à cabeça do animal e disparou.

O dono do gato, Federico Pedini Amati, ministro do Turismo de San Marino e vizinho do corredor, apresentou queixa em tribunal, não tendo ficado satisfeito com a sentença. "O gato não incomodou ninguém e era nosso há muito tempo. A minha filha Lucia amava-o. Não se pode matar um animal e ir embora com uma multa de 4000 euros", disse ao Corriere della Sera, acrescentando que "não devemos dar residência a pessoas destas".

Tiberi, que vai ser retirado dos inscritos de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriático e Milão-Turim, com a Trek-Segafredo a dar-se como "muito desapontada com o seu comportamento", vai também tomar medidas para que o seu gesto seja perdoado. "Entregarei todos os meus prémios desta época a associações que ajudam os gatos e estou disponível para ajudar uma delas durante os meus tempos livres. Cometi um grande erro e sei que tenho de me redimir", escreveu o corredor.