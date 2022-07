Warren Barguil é a sexta baixa por covid-19 no Tour

O trepador francês esteve em destaque há dois dias, na 11.ª etapa da 109.ª edição da "Grande Boucle", ao atacar os seus companheiros de fuga a mais de 50 quilómetros da meta, em plena subida ao Galibier, para só ser alcançado a 4000 metros do cume do Col do Granon

O francês Warren Barguil (Arkéa Samsic) tornou-se hoje o sexto ciclista a abandonar a Volta a França por estar com covid-19, dois dias após ter sido eleito o mais combativo da etapa que acabou no Col du Granon.

"Warren Barguil não vai alinhar esta manhã na 13.ª etapa da Volta a Fraca devido a um teste positivo à covid-19. Os nossos outros sete corredores testaram todos negativos. Obrigada por tudo, Wawa", lê-se na conta oficial do Twitter da equipa francesa.

O trepador francês esteve em destaque há dois dias, na 11.ª etapa da 109.ª edição da "Grande Boucle", ao atacar os seus companheiros de fuga a mais de 50 quilómetros da meta, em plena subida ao Galibier, para só ser alcançado a 4000 metros do cume do Col do Granon, onde a tirada terminou com a vitória do desde então camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Eleito "combativo do dia" na quarta-feira, depois de terminar a etapa na 10.ª posição, o vencedor da camisola da montanha no Tour'2017 e duas vezes 10.º classificado da prova (2017 e 2019) caiu na quinta-feira, durante a descida da Croix-de-Fer, ficando ferido na anca e no ombro direito.

Barguil era 24.º da geral, a mais de 42 minutos de Vingegaard, e o segundo corredor mais bem classificado da Arkéa Samsic, depois do colombiano Nairo Quintana, que é sexto, a 03.58 do camisola amarela.

O francês de 30 anos junta-se na lista de "baixas" por covid-19 aos compatriotas Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Guillaume Martin (Cofidis), ao norueguês Vegard Stake Laengen e ao neozelandês George Bennett, ambos da UAE Emirates, e ao australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco).

A 13.ª etapa da 109.ª Volta a França liga hoje Bourg-d'Oisans a Saint-Étienne, no total de 192,6 quilómetros.