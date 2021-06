Tour: Trek-Segafredo aposta na experiência do antigo vencedor Nibali

Nibali, de 36 anos, regressa ao Tour depois de um ano de ausência - e de uma primavera conturbada, com uma fratura do pulso direito a menos de um mês do arranque do Giro, onde foi 18.º -, dividindo liderança com Mollema, de 34 anos, que acabou no top 10 da prova francesa em duas ocasiões (2015 e 2013)

Vincenzo Nibali, vencedor da edição de 2014, vai liderar a Trek-Segafredo na Volta a França, confirmou esta terça-feira a formação norte-americana, que aposta na experiência do ciclista italiano e do holandês Bauke Mollema para conseguir "bons resultados".

"Bauke e Vincenzo têm uma grande experiência. Com uma forte equipa em redor deles, pensamos que podem fazer bons resultados", assumiu o diretor desportivo Luca Guercilena.

Além dos homens da geral, a Trek-Segafredo vai ainda apostar em vitórias em etapas com o belga Jasper Stuyven, vencedor da Milão-Sanremo, e o dinamarquês Mads Pedersen, campeão do mundo em 2019.

"Vimos ao Tour com um estado de espírito agressivo, preparados para animar a corrida. O objetivo principal será ganhar etapas", acrescentou Guercilena.

Os franceses Julien Bernard e Kenny Elissonde, o letão Toms Skujins e o belga Edward Theuns completam a formação que vai alinhar na 108.ª edição da Volta a França, que arranca no sábado, em Brest, e termina em 18 de julho, em Paris.