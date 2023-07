Tour: Rodríguez ganha etapa, Vingegaard e Pogacar "empatam"

Carlos Rodríguez, ciclista espanhol da INEOS, venceu a etapa 14 da Volta a França. Tadej Pogacar ficou em segundo. São 10 agora os segundos de vantagem de Vingegaard na liderança da geral individual.

Carlos Rodriguez, jovem da INEOS, venceu isolado a 14.ª etapa da Volta a França, em Morzine, após uma sequência de cinco montanhas que teve uma exibição memorável de ataques de Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, segundo e terceiro na meta, com o mesmo tempo. O dinamarquês da Jumbo-Visma manteve a camisola amarela.

A etapa, com 151,8 km entre Annemasse e Morzine les Portes du Soleil abriu marcada por queda coletiva que obrigou a parar a corrida e gerou vários abandonos. O sétimo dos ciclistas a desistir foi o português Ruben Guerreiro, da Movistar, que era 25.º da geral.

A Jumbo-Visma, com a dureza das montanhas a favorecer o seu líder, ditou um ritmo demolidor desde início, mas a 3,7 km do alto de Joux Plane, a última das montanhas, de categoria especial, foi Tadej Pogacar a atacar, já depois de ter colocado Adam Yates, seu colega na UAE Emirates, a aumentar o ritmo.

"Pogi" conseguiu deixar Vingegaard para trás, mas o dinamarquês controlou a distância e alcançou o esloveno antes da contagem de montanha.

O caso do dia surgiu a seguir, quando Pogacar acelerou para ganhar a montanha, que valia 8 segundos de bonificação ao primeiro e 5 segundos ao segundo, sendo travado por duas motos que estavam à frente do duo. Vingegaard, aproveitou, passou na frente e ganhou 3 segundos ao rival nas bonificações.

Cautelosos na descida, os dois líderes da corrida foram alcançados e ultrapassados por Carlos Rodriguez, que seguiu isolado para o triunfo. Pogacar bateu Vingegaard na meta final, ganhando 6 segundos de bonificação contra 4, pelo que o resultado da grande etapa foi praticamente um empate.

Vingegaard continua de amarelo e tem agora 10 segundos de vantagem sobre Pogacar. Carlos Rodriguez, graças ao seu triunfo, ultrapassou Jay Hindley, da Bora, e subiu a terceiro da geral, com apenas um segundo de vantagem.

Este domingo haverá nova jornada alpina. Serão 179 quilómetros entre Les Gets e Saint-Gervais Mont-Blanc, com três contagens de primeira categoria, a última das quais a coincidir com a meta.