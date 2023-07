Tour: Pogacar ganha penúltima etapa, Vingegaard confirma camisola amarela

No domingo, Vingegaard será consagrado como bicampeão da Volta a França, no final dos 115,1 quilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines e Pari

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) confirmou este sábado que, no domingo, vai revalidar o título na Volta a França, ao ser terceiro na 20.ª e penúltima etapa, ganha pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Para conquistar a segunda vitória nesta edição e a 11.ª da carreira no Tour, o líder da juventude e segundo da geral impôs-se ao sprint no final dos 133,5 quilómetros montanhosos entre Belfort e Le Markstein, batendo o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën) e o camisola amarela, respetivamente segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:27.18 horas do vencedor.

Leia também Portugueses Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..." O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cancelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.

No domingo, Vingegaard será consagrado como bicampeão da Volta a França, no final dos 115,1 quilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines e Paris, subindo ao pódio novamente na companhia do esloveno, "vice" pelo segundo ano consecutivo, a 07.29 minutos, e do britânico Adam Yates, também da UAE Emirates, que é terceiro na geral a 10.56.