Tour: Philipsen vence mais uma etapa, Yates mantém a amarela

Redação com Lusa

Philipsen bisa na quarta etapa e Yates vai de amarelo para os Pirenéus.

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) conquistou esta terça-feira a segunda vitória consecutiva, ao impor-se na quarta etapa da 110.ª Volta a França, que continua a ser liderada pelo britânico Adam Yates (UAE Emirates) na véspera da entrada nos Pirenéus.

Num final acidentado e marcado por várias quedas, Philipsen foi o melhor pelo segundo dia consecutivo, cortando a meta, após 181,8 quilómetros entre Dax e Nogaro, com o tempo de 04:25.28 horas, à frente do australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro.

Adam Yates, que chegou no grupo do vencedor, manteve os seis segundos de diferença para os mais diretos perseguidores, o seu colega esloveno Tadej Pogacar, e o seu irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), respetivamente segundo e terceiro na geral, e vai na quarta-feira enfrentar o primeiro grande teste à sua liderança nos 162,7 quilómetros entre Pau e Laruns, que incluem uma contagem de montanha de categoria especial e outra de primeira, a menos de 20 quilómetros da meta.

Classificação da quarta etapa:

1. Jasper Philipsen, Bel (Alpecin-Deceuninck), 04:25.28 horas.

(média: 41,090 km/h).

2. Caleb Ewan, Aus (Lotto Dstny), m.t.

3. Phil Bauhaus, Ale (Bahrain Victorious), m.t.

4. Bryan Coquard, Fra (Cofidis), m.t.

5. Mark Cavendish, GB (Astana), m.t.

6. Danny van Poppel, Hol (BORA-hansgrohe), m.t.

7. Alexander Kristoff, Nor (Uno-X), m.t.

8. Luka Mezgec, Slo (Jayco AlUla), m.t.

9. Wout van Aert, Bel (Jumbo-Visma), m.t.

10. Mads Pedersen, Din (Lidl-Trek), m.t.

(...)

24. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), m.t.

25. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), m.t.

28. Jai Hindley, Aus (BORA-hansgrohe), m.t.

45. Simon Yates, GB (Jayco AlUla), m.t.

46. Adam Yates, GB (UAE Emirates), m.t.

48. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), m.t.

58. Ruben Guerreiro, POR (Movistar), m.t.

69. Ben O'Connor, Aus (AG2R Citroën), m.t.

70. Mikel Landa, Esp (Bahrain Victorious), m.t.

99. Egan Bernal, Col (INEOS), m.t.

109. Nelson Oliveira, POR (Movistar), m.t.

137. Rui Costa, POR (Intermarché-Circus-Wanty), m.t.

Classificação geral, após a quarta etapa:

1. Adam Yates, GB (UAE Emirates), 18:18.01 horas.

2. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), a 06 segundos.

3. Simon Yates, GB (Jayco AlUla), m.t.

4. Victor Lafay, Fra (Cofidis), a 12.

5. Wout van Aert, Bel (Jumbo-Visma), a 16.

6. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), a 17.

7. Jai Hindley, Aus (BORA-hansgrohe), a 22.

8. Michael Woods, Can (Israel-Premier Tech), m.t.

9. Mattias Skjelmose, Din (Lidl-Trek), m.t.

10. Carlos Rodríguez, Esp (INEOS), m.t.

11. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), m.t.

12. Mikel Landa, Esp (Bahrain Victorious), m.t.

21. Egan Bernal, Col (INEOS), a 43.

(...)

24. Ben O'Connor, Aus (AG2R Citroën), a 01.41 minutos.

54. Ruben Guerreiro, POR (Movistar), a 12.17.

67. Rui Costa, POR (Intermarché-Circus-Wanty), a 16.33.

69. Nelson Oliveira, POR (Movistar), a 16.51.