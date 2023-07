Tour: Pedersen vence etapa num dia marcado pelo abandono de Cavendish

Redação com Lusa

Ciclista dinamarquês venceu a oitava etapa da Volta a França.

O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) venceu a oitava etapa da Volta a França, marcada pelo abandono de Mark Cavendish, com Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a defender a liderança na véspera da chegada ao Puy de Dôme.

Numa tirada em que o britânico da Astana abandonou devido a queda, o campeão mundial de fundo de 2019 impôs-se no final dos 200,7 quilómetros entre Libourne e Limoges, em 04:12.26 horas, à frente dos belgas Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), respetivamente segundo e terceiro.

Vingegaard, que teve um dia tranquilo na defesa da amarela, enfrenta no domingo um difícil teste na nona etapa, que vai ligar Saint-Léonard-de-Noblat à contagem de categoria especial do Puy de Dôme, num total de 182,4 quilómetros, para os quais partirá com 25 segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo da geral, e 01.34 minutos sobre o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), que é terceiro.