Tour: Jonas Vingegaard "preparado para a batalha" de sexta-feira

"Todos os dias têm sido a abrir e hoje não foi exceção", afirmou o líder após a etapa 12.

O camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) garantiu estar preparado para "a batalha" no Grand Colombier, ponto final da 13.ª etapa, coincidindo com Tadej Pogacar ao considerar que a Volta a França em bicicleta sem sido "excelente".

"Todos os dias têm sido a abrir e hoje não foi exceção. Desde o ponto de vista dos espectadores, penso que tem sido um excelente Tour até agora", resumiu o campeão em título, no final de uma frenética 12.ª etapa, que só "acalmou" na segunda metade dos 168,8 quilómetros entre Roanne e Belleville-en-Beaujolais.

A expectável jornada de transição para os homens da geral, antes da chegada à cadeia montanhosa do Jura, converteu-se numa etapa de alta tensão, com ataques sucessivos até à formação da fuga do dia, ao quilómetro 81, que "consagrou" o espanhol Ion Izagirre (Cofidis) como vencedor. "Foi uma etapa dura. As consequências? O cansaço acumula-se, veremos na terceira semana quanto isto pesa", refletiu o dinamarquês da Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard garantiu ainda estar "preparado para a batalha amanhã [sexta-feira]", prometendo que irá fazer o melhor numa subida que conhece, mas só escalou uma vez. "É uma subida difícil, mas penso que é uma etapa boa. Estou ansioso", disse, por sua vez, Tadej Pogacar.

O segundo da geral, a 17 segundos de Vingegaard, referia-se aos 17,4 quilómetros de extensão do Grand Colombier, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.