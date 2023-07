Pogacar quebrou e atrasou-se, Vingegaard ficou com o Tour no bolso

A Jonas Vingegaard basta chegar a Paris sem sobressaltos para garantir o segundo triunfo consecutivo na Volta a França, depois de Tadej Pogacar ter desfalecido

Jonas Vingegaard vai ficar esta terça-feira, na 17.ª etapa, com o segundo triunfo na Volta a França praticamente confirmado, pois o seu grande rival, Tadej Pogacar, desistiu da luta durante a escalada de 28 km do Col de la Loze.

Afetado por uma queda no início da etapa, que lhe deixou marcas bem visíveis no joelho esquerdo, e ainda abalado pela derrota da véspera no contrarrelógio, o esloveno da UAE Emirates nunca apresentou boa cara e começou a perder terreno a 14 km do final da etapa, quando ainda faltavam 7 para o alto.

A UAE Emirates deixou Marc Soler com Pogacar, mas o ritmo lento deste deixou-o depressa a quatro minutos de Vingegaard, que entretanto passou ao ataque, embora o triunfo na etapa possa ficar para um dos muitos fugitivos.

Felix Gall (AG2R Citroen), Simon Yates (Jayco AlUla) e Rafal Majka (UAE Emirates) são os principais candidatos à vitória em Courchevel, após uma curta descida.