Tour feminino: Emma Jorgensen vence etapa e Kopecky continua de amarelo

A ciclista dinamarquesa Emma Norsgaard Jorgensen (Movistar) venceu hoje a sexta etapa da volta a França feminina, com a belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a manter a camisola amarela.

Os 122,1 quilómetros entre Albi e Blagnac, com quatro contagens de montanha de quarta categoria, foram cumpridos pela vencedora em 2:59.16 horas, um segundo mais rápida do que a neerlandesa Charlotte Kool (dsm-firmenich), segunda e a primeira do resto do pelotão, num pódio completo por Kopecky, que assim bonificou quatro segundos e reforçou o comando.

Jorgensen fugiu nos primeiros quilómetros da tirada e foi por muito pouco que resistiu à recuperação do pelotão.

Kopecky tem agora 53 segundos de avanço para a sul-africana Ashleigh Moolman (AG insurance-Soudal QuickStep) e 55 para a neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar), que subiu duas posições, para terceira.

A sétima e penúltima etapa disputa-se no sábado, com exigentes 89,8 quilómetros entre Lannemezan e o mítico Col du Tourmalet, em alta montanha, numa tirada que tem ainda uma contagem de primeira categoria no Col d"Aspin.

Depois da exigente montanha, a competição termina domingo com um contrarrelógio de 22,6 quilómetros com início e fim em Pau.