Tour Down Under: Pello Bilbao ganha etapa e Jay Vine assume liderança

Com o objetivo da liderança alcançado por Vine, o triunfo na etapa acabou discutido por Bilbao e Yates, com o espanhol a ser mais forte e a vencer em 2:48.10 horas, o mesmo tempo de Yates e Vine

O ciclista australiano Jay Vine (UAE Team Emirates) ascendeu esta sexta-feira à liderança do Tour Down Under, ao ser terceiro na terceira etapa, com o mesmo tempo do vencedor, o espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Vine, que ocupava o segundo posto da geral após a etapa de quinta-feira, a dois segundos do seu compatriota Rohan Dennis (Jumbo-Visma), então líder, aproveitou esta sexta a última grande dificuldade do dia, a subida de Corkscrew Road, que chega a atingir uma inclinação de 9,2%, para deixar para trás o seu principal opositor, seguindo, com Bilbao e com o britânico Simon Yates (Team Jayco-AlUla), isolados para a meta.

Com o objetivo da liderança alcançado por Vine, o triunfo na etapa acabou discutido por Bilbao e Yates, com o espanhol a ser mais forte e a vencer em 2:48.10 horas, o mesmo tempo de Yates e Vine.

Na classificação geral, Vine lidera agora com um total de 10:32.50 horas, menos 15 segundos do que Bilbao, que agora o secunda, e 16 face a Yates, terceiro classificado.

O português André Carvalho (Cofidis) foi 64.º na tirada, com mais 2.08 minutos do que o vencedor, subindo ao 97.ª posto, a 10.23 minutos do líder.

No sábado, cumpre-se a quarta etapa, que vai ligar Port Willunga a Willunga Township, após 133,2 quilómetros. Tradicionalmente, esta etapa contava com a inclusão da subida ao lendário Willunga Hill, mas, este ano, a corrida não passa por lá, sendo a tirada disputada em terreno essencialmente plano.