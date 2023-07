Tour: Ciccone será o primeiro italiano a ganhar a montanha desde os anos 90

Redação com Lusa

Vencedor da classificação da montanha no Giro'2019, o corredor da Lidl-Trek, de 28 anos, é o primeiro italiano a subir ao pódio final da Volta a França para vestir a famosa camisola às bolinhas vermelhas desde Claudio Chiappucci, em 1992.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) subirá ao pódio final da Volta a França como vencedor da classificação da montanha, algo que provoca no ciclista italiano "sensações fortíssimas", depois de este sábado ter vivido o seu melhor momento nesta edição.

"Sinto sensações fortíssimas. Agradeço à minha equipa e aos meus colegas, porque fizeram um grande trabalho. Tínhamos um plano desde o início [da etapa] e cumprimo-lo. Quando ciclistas como o Mads Pedersen ou o Mattias Skjelmose decidem fazer algo, a única coisa que podes fazer é colar-te à roda deles", enalteceu o virtual "rei da montanha" da 110.ª "Grande Boucle".

Leia também Portugueses Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..." O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cancelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.

Ciccone nomeou os companheiros que mais o ajudaram na sua missão, consumada este sábado depois de ter integrado a fuga do dia para ser o primeiro a coroar as quatro contagens de montanha iniciais da 20.ª etapa, erguendo mesmo os braços na última delas para festejar a conquista como se de um triunfo de etapa se tratasse.

"Esta camisola às bolas vermelhas é para todos os meus colegas. Não era o meu objetivo principal no início do Tour, porque o que procurava era uma vitória de etapa, mas, quando fiquei perto [da liderança da classificação], e o Mads conseguiu o triunfo para a equipa, alterámos o objetivo e fizemos outro Tour comigo", revelou.

Leia também Vídeos Um outro ângulo do golo de Messi na estreia pelo Inter Miami Lionel Messi teve uma estreia de sonho ao serviço do Inter Miami, tendo dado o triunfo (2-1) à equipa norte-americana sobre os mexicanos do Cruz Azul, aos 94 minutos da partida, de livre direto. Veja um outro ângulo do golo, partilhado pelo clube. [Vídeo/Twitter Inter Miami]

Vencedor da classificação da montanha no Giro'2019, o corredor da Lidl-Trek, de 28 anos, é o primeiro italiano a subir ao pódio final da Volta a França para vestir a famosa camisola às bolinhas vermelhas desde Claudio Chiappucci, em 1992.

"A minha melhor recordação deste Tour será a etapa deste sábado, especialmente o momento em que me disseram que se passasse em primeiro na contagem seguinte ganhava a montanha", revelou.

Ciccone é também o sexto ciclista da história a ganhar esta classificação na "Grande Boucle" e na Volta a Itália, "imitando" Chris Froome, Chiappucci, Lucho Herrera, Robert Millar e Lucien van Impe.

O italiano, que ficou de fora do Giro deste ano por ter covid-19, sucede no palmarés do "rei da montanha" do Tour ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que este ano levará para casa "apenas" a camisola amarela.

Vencedor de três etapas no Giro, Ciccone conquistou a classificação com 105 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), segundo na etapa deste sábado, ganha pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).