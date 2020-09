Tour: Bauke Mollema abandona devido a queda

Redação com Lusa

Ciclista holandês ocupava a 13.ª posição da classificação geral.

O ciclista holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), que estava na 13.ª posição da geral, abandonou esta sexta-feira a Volta a França na sequência de uma queda durante a 13.ª etapa, na qual também ficaram envolvidos Romain Bardet e Nairo Quintana.

"Bauke Mollema, 13.º na geral individual, desistiu depois da queda", anunciou a organização do Tour, no direto da corrida, sem adiantar detalhes sobre a condição do corredor de 33 anos.

No entanto, a agência France-Presse adianta, citando a France Télévisions, que Mollema terá ficado lesionado num pulso.

A queda aconteceu uma descida, quando estavam percorridos mais de 100 quilómetros dos 191,5 da 13.ª tirada, quando Romain Bardet (AG2R La Mondiale), quarto da geral, perdeu o controlo da bicicleta no grupo do camisola amarela, derrubando, entre outros, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), que ocupa a quinta posição da geral, e Richie Porte, colega de equipa de Mollema, que é 11.º

O francês, colombiano e o australiano conseguiram reentrar no grupo de favoritos, ao contrário de Mollema.

O holandês, que tem como melhor resultado no Tour o sexto lugar de 2013, era um dos líderes da Trek-Segafredo na 107.ª edição da "Grande Boucle", figurando no 13.º lugar da geral, a 02.31 minutos do camisola amarela, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

O pelotão está a cumprir a 13.ª etapa da Volta a França, uma ligação 191,5 quilómetros entre Châtel-Guyon e o alto de Puy Mary, que inclui sete contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria coincidente com a meta.