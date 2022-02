TotalEnergies e B&B Hotels-KTM convidadas para a Volta a França

Entrada da TotalEnergies permite trazer ao Tour o eslovaco Peter Sagan, principal nome daquela formação, com a organização a manter a tradição de convidar equipas francesas, ao juntar a B&B Hotels-KTM

A organização da Volta a França em bicicleta anunciou hoje os 22 participantes, com 18 do escalão WorldTour, a Alpecin-Fenix e a Arkéa Samsic, segundo escalão, e os "wildcards" atribuídos às francesas TotalEnergies e B&B Hotels-KTM.

O lote de 22 equipas, hoje anunciado, desfaz as dúvidas sobre as últimas duas vagas, já que as 18 equipas do principal escalão do ciclismo mundial têm lugar "cativo" e os líderes do ranking ProTeam, do segundo escalão, a Alpecin-Fenix e a Arkéa Samsic, também o conquistaram por direito em 2021.

Assim, a entrada da TotalEnergies permite trazer ao Tour o eslovaco Peter Sagan, principal nome daquela formação, com a organização a manter a tradição de convidar equipas francesas, ao juntar a B&B Hotels-KTM ao lote.

Assim, de fora do WorldTour, fica igualmente confirmada a vaga da equipa do neerlandês Mathieu Van Der Poel, que deve liderar a Alpecin-Fenix, depois de em 2021 ter chegado à amarela, e da Arkéa Samsic, do colombiano Nairo Quintana, "eterno" candidato.

A Volta a França de 2022 arranca em 01 de julho em Copenhaga, capital da Dinamarca, encerrando no dia 24 em Paris. O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu as últimas duas edições.