Tóquio'2020: a recandidatura do ciclista Greg Van Avermaet ao título olímpico

Greg Van Avermaet quer defender o título olímpico conquistado há quatro anos.

O ciclista belga Greg Van Avermaet assumiu, em declarações à agência Lusa, querer defender em Tóquio'2020 o título olímpico de estrada conquistado há quatro anos, equiparando o percurso da prova na capital nipónica ao do Rio'2016.

Entre as estrelas da nova vaga do ciclismo mundial, nomeadamente os seus compatriotas Remco Evenepoel e Mathieu Van der Poel, que tanto rebulício causam junto dos meios de comunicação nacionais e internacionais que estão a acompanhar a 46.ª Volta ao Algarve, Greg Van Avermaet passa praticamente despercebido.

O rosto fechado pode afastar os mais incautos, mas o discreto belga é um caso raro de simpatia, paciência e disponibilidade no pelotão.

As duas etapas conquistadas no Tour, o palmarés invejável nas clássicas, que inclui um retumbante triunfo no Paris-Roubaix (2017), ou a vitória no Tirreno-Adriático (2016) seriam detalhes mais do que suficientes para completar o cartão de visita do ciclista da CCC, mas, com Tóquio'2020 a cinco meses de distância, é o estatuto de campeão olímpico em título o pormenor mais significante desta descrição.

"Pensar que já passaram quatro anos desde o Rio... o tempo passa rápido e estou a ficar velho, mas estou bastante motivado para fazer algo nos próximos Jogos Olímpicos. O percurso da prova de fundo de Tóquio é semelhante ao do Rio'2016. Se tudo correr bem, poderei aspirar a alguma coisa", assume, em declarações à agência Lusa.

Lançada a recandidatura à defesa do título olímpico de estrada, o corredor de 34 anos responde com um sonoro e longo "não" quando a pergunta é se já está a pensar em Tóquio'2020.

"Primeiro, estou concentrado nas clássicas da primavera, que são muito importantes para mim. Só depois vou pensar no Tour e nos Olímpicos", pontua, denunciando aquele que, para muitos dos principais nomes do pelotão, será o grande 'drama' da época: a proximidade entre as duas competições.

Apesar de ter sido adiantada uma semana relativamente às suas datas habituais, a Volta a França, que começa em 27 de junho, termina apenas a 19 de julho, seis dias antes da prova de fundo de Tóquio'2020.

"A proximidade entre o Tour e os Jogos Olímpicos não é a ideal, mas, no geral, os ciclistas são pessoas que se conseguem adaptar muito rapidamente ao jet lag e às circunstâncias. O Tour pode ser uma opção para aqueles que possam dar-se ao luxo de desistir antes do final. Caso isso não seja possível, penso que ainda haverá tempo suficiente para a adaptação", analisa, antecipando um possível abandono da Grande Boucle.

Van Avermaet diz só estar a torcer por "um bom dia nos Olímpicos", assim como torce por uma boa prestação na Volta ao Algarve, na qual é 15.º classificado na geral, a 33 segundos de Evenepoel.

"Vim ao Algarve para tentar alcançar bons resultados, no entanto o percurso é demasiado duro para mim. Ainda assim, vou tentar uma boa classificação e aproveitar para construir a forma para as corridas importantes que vou ter depois", resume.