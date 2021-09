Tony Martin despede-se como campeão do mundo

Ciclista alemão, quatro vezes dono da camisola arco-íris, venceu na estafeta mista em contrarrelógio e será eterno na modalidade

Tony Martin terminou esta quarta-feira a carreira de ciclista profissional e fê-lo da melhor forma, com um título mundial de contrarrelógio em estafeta mista na Flandres. O alemão, surpreendentemente, anunciou o final do seu percurso, queixando-se da falta de segurança para os ciclistas profissionais, luta pela qual tem dado cara e corpo, sendo muitas vezes o representante das equipas junto de comissários e organizações.

Na Volta a França foi obrigado a desistir e as mazelas no corpo - de todas as fraturas que acumulou durante a carreira -, fizeram com que se quisesse despedir mais cedo e numa altura em que era vital à Jumbo-Visma.