Declarações de Henrique Casimiro, segundo da geral individual da Volta a Portugal

45 segundos para o primeiro classificado: "Quarenta e cinco segundos parece tão pouco, mas é tanto, principalmente para um contrarrelógio, onde dependemos só de nós. Hoje, consegui chegar ao segundo lugar, mas pouco fiz. A minha equipa esteve fenomenal, fizemos um trabalho espetacular."

Etapa: "Eu e os meus adversários também acho que deixámos tudo na estrada. Foi uma luta até ao risco de meta, mas eles foram mais fortes, não consegui eliminar essa desvantagem. Amanhã [domingo], acho que todos vamos partir com o pensamento de deixar o resto que temos na estrada. Mas, teoricamente, tenho adversários, tanto atrás de mim, como o próprio camisola amarela, que são muito fortes no contrarrelógio, mas vimos de uma Volta muito desgastante, em que frescura física vai contar muito. Por isso, amanhã é fechar os olhos e dar o máximo. E, no fim, faz-se as contas."

Contas fazem-se no fim: "Todos os dias lutamos para subir, nem que seja um lugar, para eliminar um segundo, porque as contas fazem-se no fim, como eu estava a dizer. Isto é quem fizer a Volta em menos tempo e, por isso, subir estes lugares... queríamos chegar à amarela, é verdade. Fizemos tudo para chegar, mas os adversários estão fortes e não conseguimos eliminar essa desvantagem. Vou tentar amanhã."

Apoio: "Sinto um apoio enorme. Agradeço também esse apoio, aqui publicamente. E é arrepiante sentir esse apoio de toda a gente. E é isso que me leva a querer mais, para retribuir todo o apoio que me recebi."

Camisola amarela: "O camisola amarela, já pelas acelerações que tinha dado e pelo que tinha demonstrado nas etapas anteriores, ao assumir, às vezes de partida, quando ficava sem equipa, demonstrou ser muito forte. Aliás, foi um atleta que também já tínhamos estudado, é um atleta que é muito forte nas gerais. Nos contrarrelógios, temos poucas referências dele, por isso é sempre uma incógnita para amanhã. Mas, hoje, demonstrou que é o atleta mais forte em prova e teve uma equipa também à altura, controlaram muito bem. Aliás, eles têm a melhor equipa, trouxeram os melhores atletas, eles vieram preparados para ganhar a Volta."

Subida a Santa Luzia pode beneficiar? "Se tiver frescura física, [subida a Santa Luzia] pode-me beneficiar, embora seja uma subida em paralelo, porque obviamente com o meu peso... favorece atletas mais possantes, no caso do Nych ou outros atletas, que se defendem bem no contrarrelógio. Mas, como eu disse, chegamos ao último dia e é uma questão de frescura física e espero que todos estejam mais cansados que eu."